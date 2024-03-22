«Если бы у меня были вставные зубы, я бы их тоже снимала»: Буланова рассказала о первых свиданиях с молодым мужем

Певица Татьяна Буланова рассказала о том, как проходили ее первые свидания с молодым мужем Валерием Рудневым. По словам артистки, она не стремилась ему понравиться и показывала себя без прикрас.

Новый брак исполнительницы нередко критикуют из-за слишком большой разницы в возрасте супругов. Многие хейтеры считают, что Татьяна даже спать ложится с макияжем, чтобы удержать возлюбленного. Однако, как заявила сама вокалистка, все совсем наоборот. Она не стала за собой как-то по-особенному следить после встречи с Валерием. Напротив, когда они еще только начинали встречаться, она не скрывала от него свои недостатки. Буланова заявила, что даже снимала бюстгальтер, когда у них были «тактильные моменты».

«Чтобы человек понимал, куда он… Если бы у меня были вставные зубы, я бы их тоже снимала. Товар лицом. Чтобы на этом берегу он понял, на что решился», - рассказала певица в шоу Елены Ханги «Ханга ПРО».

При этом Валерию все в жене нравится. Татьяна призналась, что он все время делает ей комплименты и говорит, что с возрастом она стала намного красивее.

Ранее Татьяна Буланова раскрыла, как ее называет молодой муж.