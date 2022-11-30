Татьяна Буланова держа за руку мужчину сорвалась вниз с высоты

Певица Татьяна Буланова во время съемок клипа сорвалась с высоты. По крайней мере, так это увидел зритель.

На самом деле исполнительница никуда не падала. Сцену снимали таким образом, что Буланову просто дергали за специальный шнур назад. Камера при этом была расположена, будто певица падает.

Это, действительно выглядит пугающе, когда мужская рука отпускает Буланову и от артистки остается только перчатка.

Ранее стало известно, что Булановой сделали предложение руки и сердца. 34-летний возлюбленный преподнес ей кольцо за 660 тыс. рублей.