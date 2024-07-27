Татьяна Брухунова тайно покрестила годовалую дочку от 78-летнего Евгения Петросяна

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала о крещении дочери Матильды. Татьяна Брухунова опубликовала в своем блоге снимок, на котором запечатлена вместе с малышкой и 4-летним сыном Ваганом.

Для церемонии 53-летняя жена комика выбрала белое платье в пол с цветочным принтом. На голове у блогера красовался полупрозрачный платок в горошек. Образ она дополнила жемчужным колье.

Маленькая Матильда была в блузке и льняных брюках серого цвета. Старший сын - в голубом костюме с шортами в полоску.

«Одной православной христианкой в мире стало больше», — подписала Татьяна кадры с крещения.

Примечательно, что одном из снимков Брухунова запечатлена рядом со священником, на других позирует с детьми. При этом нет ни одной фотографии вместе с 78-летним Петросяном.

В марте Татьяна объявила о рождении второго ребенка от Петросяна, спровоцировав слухи о суррогатном материнстве, так как беременной Брухунову никто не видел.

Ранее жена Петросяна отправилась в круиз по городам России в компании мамы и восьмимесячной дочери Матильды. Она традиционно похвасталась в своем блоге новыми модными образами и вызвала слухи о третьей беременности.