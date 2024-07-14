«Так правду писали»: поклонники раскрыли секрет молодой жены Петросяна
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Блогер Татьяна Брухунова отправилась в круиз по городам России в компании мамы и восьмимесячной дочери Матильды. Она традиционно похвасталась в своем блоге новыми модными образами и вызвала очередную волну слухов о беременности.
На опубликованной фотографии 35-летняя Татьяна позирует с дочерью на палубе круизного лайнера. Для прогулки она выбрала атласное платье в пол глубокого синего оттенка. Голову жена 78-летнего юмориста Евгения Петросяна покрыла голубым платком и дополнила образ солнечными очками.
При этом внимание пользователей привлек вовсе не лук блогера, а ее заметно округлившийся живот.
«Так правду писали, что у вас третий ребеночек», — поинтересовались поклонники жены Петросяна. Комментарии пользователей раздосадовали Брухунову и она поспешила опровергнуть домыслы.
«Судя по тому, что пишут, у меня уже десятый на подходе! Только как же получается — то я не сама рожала, то каждый год беременная?! Маразм крепчал», - ответила избранница юмориста.
Недавно Брухунова попала в аналогичную ситуацию во время отдыха в Санкт-Петербурге. Она опубликовала фотографию в летнем платье, которое отчетливо подчеркнуло увеличенный живот. Тогда Брухунова объяснила свой внешний вид лишними 15 килограммами.
Напомним, в марте 2024 года Татьяна Брухунова внезапно сообщила о прибавлении в семье. Новость стала действительно неожиданной, так как никто беременной блогера не видел. Из-за этого возникло немало слухов по поводу того, как именно малышка появилась на свет. Татьяна же опровергла, что пользовалась услугами суррогатной матери, и уточнила – ребенка она родила еще в прошлом году.