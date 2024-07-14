«Так правду писали»: поклонники раскрыли секрет молодой жены Петросяна

Блогер Татьяна Брухунова отправилась в круиз по городам России в компании мамы и восьмимесячной дочери Матильды. Она традиционно похвасталась в своем блоге новыми модными образами и вызвала очередную волну слухов о беременности.

На опубликованной фотографии 35-летняя Татьяна позирует с дочерью на палубе круизного лайнера. Для прогулки она выбрала атласное платье в пол глубокого синего оттенка. Голову жена 78-летнего юмориста Евгения Петросяна покрыла голубым платком и дополнила образ солнечными очками.

При этом внимание пользователей привлек вовсе не лук блогера, а ее заметно округлившийся живот.

«Так правду писали, что у вас третий ребеночек», — поинтересовались поклонники жены Петросяна. Комментарии пользователей раздосадовали Брухунову и она поспешила опровергнуть домыслы.