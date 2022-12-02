Татьяна Брухунова стесняется старого мужа и грубит от раздражения

Молодая жена 77-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась отдыхом на Мальдивах. Она написала, что «мироздание подарило ей чуткого мужа», который понял необходимость отдыха. Вот только этого мужа на ее станице в соцсетях нет – подписчица поинтересовалась, почему так, и получила ответ.

Женщина, явно намекая, что Брухунова стесняется пожилого супруга, написала: «А почему вашего мужа не видим на вашей странице?»

Казалось бы, этот вопрос можно проигнорировать, но 33-летняя Брухунова не осталась в стороне и удовлетворила любопытство подписчицы.

«Как вы справедливо заметили, это моя страница. У него есть своя», - достаточно грубо написала жена Петросяна. Она добавила, что «не блогер» и не в ее правилах демонстрировать семью.

Ранее Брухунова рассказала, как у нее получилось забеременеть при существенной разнице в возрасте. Она призналась, что путь к материнству был полон сложностей.