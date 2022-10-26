Пятая избранница Евгения Петросяна рассказала, как у нее получилось забеременеть

Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая младше артиста на 44 года, откровенно рассказала, как у нее получилось забеременеть и родить сына Вагана. Путь к материнству оказался нелегким.

Брухунова описывает проблемы как «очень большие, серьезные». «Жуткие были сложности», - откровенно рассказала она.

33-летняя избранница Петросяна пришла к выводу, что главное в этом вопросе не сдаваться, несмотря на обстоятельства.

Брухунова посоветовала мечтающим о ребенке женщинам, у которых проблемы с зачатием и вынашиванием, «не отчаиваться», «не сомневаться» и «просто верить». Тогда «все обязательно будет» и «Господь подарит вам малыша».

Сейчас общему ребенку Брухуновой и Петросяна два года. Он ходит в бассейн и на пилатес для малышей. С трех лет родители планируют учить его языкам.

ФОТО: East News