Татьяна Брухунова призвала хейтеров смириться с ее стилем после критики образов

36-летняя жена Евгения Петросяна вновь нарвалась на волну критики после того, как показала новый образ. Выслушавшая нелицеприятные заявления Татьяна Брухунова вышла из себя и решила ответить назойливым хейтерам.

Жена 79-летнего юмориста появилась в Сети в белой водолазке и жилетке в винтажном стиле с голубой оборкой, дополненной цветочным принтом. Брухунова призналась, что без хейтеров ее жизнь была бы скучной и однообразной. Татьяна не постеснялась в выражениях, отвечая своим критикам.

«Как только я зашла прочитать комментарии под постом, вы, конечно, свою говнометку открыли и сразу ей воспользовались. Я понимаю, что кто-то не носит джинсовую футболку. Придется либо смириться, либо я вас отправлю в блок», — сказала супруга экс-ведущего «Смехопанорамы».

Татьяна попросила хейтеров не обижаться и предупредила, что-либо будет удалять негативные комментарии, либо сразу блокировать человека из уважения к «адекватным подписчикам». В конце своего обращения Брухунова процитировала стилиста Александра Рогова, сказав: «Стиль — это смелость».

Недавно супруга юмориста вновь оказалась в центре модного скандала. Один из ее образов раскритиковал стилист Омар Байрамов. В ответ на это Брухунова даже пригрозила обратиться в суд. Эксперт не полез в карман за словом, но при этом предложил Татьяне свои услуги абсолютно бесплатно.