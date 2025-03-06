Стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой: «За языком нужно следить»

Татьяна Брухунова оказалась в центре модного скандала. Стилист Омар Байрамов раскритиковал один из ее образов, вызвав гнев жены Евгения Петросяна. Эксперт прокомментировал выпады Татьяны в свой адрес и предложил бесплатно подобрать ей актуальные вещи.

После критики Байрамова супруга юмориста написала стилисту оскорбительный комментарий в социальных сетях, но поспешила его удались. Правда, Омар успел зафиксировать послание Татьяны, чтобы использовать в качестве доказательства, если придется.

«Я никогда в жизни не посмел кого-либо оскорбить, кому-либо угрожать, как угрожала мне она. Благо все зафиксировано», — приводит слова модного эксперта Пятый канал.

Но Байрамов не обиделся на гневные высказывания Брухуновой. Стилист даже готов помочь Татьяне сменить имидж в случае, если она обратится к нему за советом. Более того, Омар согласен безвозмездно предоставить жене Петросяна свои услуги.

Напоследок, модный эксперт призвал знаменитостей не ставить себя выше других и следить за высказываниями. Также он добавил, что оскорбления и нелицеприятные слова должны иметь последствия в правовом поле.

«И, я думаю, полезно, когда за такие вещи наказывают, чтобы люди отдавали себе отчет, что за языком нужно следить», — заключил он.

Напомним, Татьяна Брухунова пригрозила судом стилисту, обвинившем ее в безвкусице. Байрамов готов также подать встречный иск.