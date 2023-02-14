«Повезло Петросяну»: голая Татьяна Брухунова поздравила поклонников с Днем влюбленных

Юморист Евгений Петросян нашел свое счастье с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Девушка активно ведет соцсети, где делится полезными советами и историями из своей жизни. Поклонники видят ее в стильных образах и скромных платьях. В День всех влюбленных она сделала исключение и появилась в обнаженном виде.

Избранница артиста приняла участие в пикантной фотосессии. Татьяна позировала полностью обнаженная, ей сделали красивый макияж и эффектную укладку. Интимные части тела девушки были прикрыты мимозой. Желтые цветы прекрасно дополняли снимок, который сравнили с картиной. Таким неожиданным способом Брухунова решила поздравить всех влюбленных с праздником.

«Пока вы украшаете свои ленты цветами, я украшу свою собой!» – подписала публикацию звезда.

Подписчики осыпали шатенку комплиментами.

«Повезло Петросяну», «Дерзко, красиво и смело», «Татьяна будто с картины венецианского художника», «Маргарита Булгаковская», «Без одежды лучше, чем в розовой жилетке», «Умеете удивлять», «Ваганыч этого не перенесет», «Нимфа», – пишут в комментариях.

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