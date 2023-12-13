«Привита от всего»: жена Евгения Петросяна пожаловалась на проблемы со здоровьем

Супруга юмориста Евгения Петросяна призналась, что уже пять дней страдает. Оказалось, что Татьяна Брухунова не может справиться с непрекращающейся головной болью и не знает причину ее появления.

Начало и середина декабря выдались богатыми на болезни звезд. Многие знаменитости «слегли» с гриппом, пневмонией и простудой. Исключением не стала и жена Петросяна. Правда, она не верит, что могла подхватить острую вирусную инфекцию на одном из светских мероприятий. По ее мнению, виной всему переменчивая погода.

«Я привита от всего, чего только можно. Поэтому думаю, что это не мой вариант. Скорее всего спазм сосудов, который вызван странной погодой», - поделилась Брухунова.

Блогер также подчеркнула, что поддерживает всех тех, кто, как и она, столкнулся с головными болями. При этом обращаться за помощью Татьяна не планирует. Она сообщила, что «перетерпит» недуг.

Ранее стало известно о госпитализации актрисы Ларисы Лужиной. Предварительно, у нее случился сердечный приступ.