Опубликовано 26 августа 2025, 16:18
Исхудавший 79-летний юморист Евгений Петросян снялся в шортах на отдыхе в Турции

© Starface.ru

79-летний юморист Евгений Петросян снялся на отдыхе в Турции. Он опубликовал свежее фото, на котором позировал, закинув ногу на ногу. Пользователи обратили внимание, что артист заметно исхудал.

Август звезда «Аншлага» проводит за границей в компании супруги Татьяны Брухуновой и детей – сына Вагана и дочери Матильды. Жена Петросяна почти каждый день показывает в Сети свои пляжные образы, а вот сам комик контентом делится довольно редко. Однако спустя пару недель отпуска Евгений Петросян все же порадовал поклонников снимком, на котором позировал в шортах и белой свободной рубашке.

В комментариях поклонники сделали комплименты внешности похудевшего юмориста. Многие просто оставили смайлики в виде сердец.

«Отличного отдыха!», «Ну мужик», «Для этого возраста норм», - пишут пользователи.

Напомним, что семья отдыхает в элитном отеле Белека. Татьяна Брухунова делилась, что они проведут в Турции целый месяц.

Ранее жену Евгения Петросяна заподозрили в беременности.

