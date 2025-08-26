Исхудавший 79-летний юморист Евгений Петросян снялся в шортах на отдыхе в Турции
© Starface.ru
79-летний юморист Евгений Петросян снялся на отдыхе в Турции. Он опубликовал свежее фото, на котором позировал, закинув ногу на ногу. Пользователи обратили внимание, что артист заметно исхудал.
Август звезда «Аншлага» проводит за границей в компании супруги Татьяны Брухуновой и детей – сына Вагана и дочери Матильды. Жена Петросяна почти каждый день показывает в Сети свои пляжные образы, а вот сам комик контентом делится довольно редко. Однако спустя пару недель отпуска Евгений Петросян все же порадовал поклонников снимком, на котором позировал в шортах и белой свободной рубашке.
В комментариях поклонники сделали комплименты внешности похудевшего юмориста. Многие просто оставили смайлики в виде сердец.
«Отличного отдыха!», «Ну мужик», «Для этого возраста норм», - пишут пользователи.
Напомним, что семья отдыхает в элитном отеле Белека. Татьяна Брухунова делилась, что они проведут в Турции целый месяц.
