Татьяна Брухунова рассказала, как выжила при землетрясении в Турции

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова избежала землетрясения в Турции, при котором погибли свыше трех тысяч человек. Известно, что как раз во время сильных толчков она находилась в этой стране, но в городе, не тронутом катастрофой.

Брухунова опубликовала снимок из Турции, сделанный на территории дворца Топкапы. Она призналась, что фото неуместно «в свете событий, что обрушились на Турцию», но все же решила напомнить о «беззаботных днях» в этой стране.

Подписчица отреагировала на пост словами: «Как же Вас Бог отвел! Рада, что живы».

На это Брухунова ответила: «В Стамбуле нет разрушений, слава Богу».

По данным на 15:15 7 февраля при землетрясении в Турции погибли 3549 человек, ранены 22168.

Ранее сообщалось, что российские ученые верно предсказали время подземных толчков, но ошиблись с регионом.