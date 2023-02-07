Татьяна Брухунова рассказала, как выжила при землетрясении в Турции
Татьяна Брухунова рассказала, что находилась в Стамбуле во время землетрясения.
Фото: Freepik.com
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова избежала землетрясения в Турции, при котором погибли свыше трех тысяч человек. Известно, что как раз во время сильных толчков она находилась в этой стране, но в городе, не тронутом катастрофой.
Брухунова опубликовала снимок из Турции, сделанный на территории дворца Топкапы. Она призналась, что фото неуместно «в свете событий, что обрушились на Турцию», но все же решила напомнить о «беззаботных днях» в этой стране.
Подписчица отреагировала на пост словами: «Как же Вас Бог отвел! Рада, что живы».
На это Брухунова ответила: «В Стамбуле нет разрушений, слава Богу».
По данным на 15:15 7 февраля при землетрясении в Турции погибли 3549 человек, ранены 22168.
Ранее сообщалось, что российские ученые верно предсказали время подземных толчков, но ошиблись с регионом.