Татьяна Брухунова проговорилась про измены Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова заявила, что Петросян начал с ней встречаться еще до развода. Об этом она рассказала на YouTube-канале Ксении Князевой.

До выхода интервью никто и не думал, что Татьяна Брухунова начала встречаться с Евгением Петросяном задолго до его развода с Еленой Степаненко. Напомним, супруги развелись в ноябре 2018 года спустя 33 года совместной жизни.

Однако Брухунова внезапно заявила, что уже 12 лет живет вместе с юмористом.

«Ну, какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности… без чувств?» — рассказала она.

Супруга Петросяна добавила, что настоящая гармония в их семье появилась с рождением сына Вагана.

«Он наконец понял, что такое настоящая семья. Я не могу сказать, что горжусь этим, но счастлива, что имею к этому непосредственное отношение», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Брухунова назвала сына и дочь «суперкомфортными» детьми.