«Суперкомфортные дети»: Брухунова уверена, что им с Петросяном повезло с сыном и дочерью

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала «суперкомфортными» сына Вагана и дочь Матильду. Она призналась, что путешествует с ними без проблем.

На заявление Брухуновой обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

По словам Татьяны, ее часто спрашивают о том, как удается путешествовать с двумя детьми.

«Вообще без проблем. И Ваган, и Матильда - суперкомфортные дети относительно путешествий», - похвасталась Брухунова и отметила, как им с Петросяном повезло с сыном и дочерью.

«Они прекрасно подстраиваются под расписание, и, естественно, мы подстраиваемся под него. Матильда путешествует с полутора месяцев, везде ее вожу с собой, никаких проблем не отмечается. Мне кажется, все зависит от маминого настроя, а я человек очень легкий на подъем», - поделилась Татьяна.

Ранее сообщалось, что она тайно крестила дочь. Татьяна опубликовала фото с малышкой и сыном. Ее супруга на снимках не было.

На крещении Татьяна присутствовала в длинном платье с цветочным принтом. Маленькую Матильду одели в льняные брюки и блузку. Ваган был в голубом костюме с шортами в полоску.