Татьяна Брухунова показала толстый зад проехавшейся по ней Ксении Собчак

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слова журналистки Ксении Собчак. Напомним, телеведущая с иронией прокомментировала восторг Брухуновой от молодых китайских пар и заявила: «Всегда приятно, когда скрепы не трещат».

Молодая жена Петросяна написала, что получила «десяток скринов одного и того же сообщения из тг Ксении Собчак, где журналист «прошлась» по ней». Брухунова засомневалась, что такой человек, как она – живущий «вне тусовки» и избегающий контактов со СМИ – интересен профессионалу с высоким рейтингом цитируемости.

«Тем не менее «прополоскать белье» не чураются даже авторы с именем», - сделала вывод супруга Петросяна и призналась, что ее не обижают чужие выводы и домыслы и не задевают оскорбления.

Пост в адрес Собчак Брухунова сопроводила фотографией, на которой повернулась задом.

Ранее сообщалось, что Брухунова стесняется старого мужа.