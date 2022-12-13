passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
12:07, 13 декабря 2022
1 мин.

Татьяна Брухунова показала толстый зад проехавшейся по ней Ксении Собчак

Татьяна Брухунова показала толстый зад проехавшейся по ней Ксении Собчак

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слова журналистки Ксении Собчак. Напомним, телеведущая с иронией прокомментировала восторг Брухуновой от молодых китайских пар и заявила: «Всегда приятно, когда скрепы не трещат».

Молодая жена Петросяна написала, что получила «десяток скринов одного и того же сообщения из тг Ксении Собчак, где журналист «прошлась» по ней». Брухунова засомневалась, что такой человек, как она – живущий «вне тусовки» и избегающий контактов со СМИ – интересен профессионалу с высоким рейтингом цитируемости.

«Тем не менее «прополоскать белье» не чураются даже авторы с именем», - сделала вывод супруга Петросяна и призналась, что ее не обижают чужие выводы и домыслы и не задевают оскорбления.

Пост в адрес Собчак Брухунова сопроводила фотографией, на которой повернулась задом.

Ранее сообщалось, что Брухунова стесняется старого мужа.

Новости партнеров
О чем говорят