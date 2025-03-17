Татьяна Брухунова показала образ за 800 тысяч рублей и нарвалась на критику

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала образ за 800 тыс. рублей и нарвалась на критику. Ее назвали «странной женщиной» в таком виде.

Брухунова предстала в пальто за 30 тыс. рублей, жилете за 100 тыс., леопардовых джинсах за 17 тыс. с носками за 25 тыс. Обувь оценили в 24 тыс. рублей, а две сумки – в 90 и 500 тыс. соответственно. О стоимости лука сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

Источник не указал стоимость кепки, указав, что головной убор «из закромов Петросяна».

Интернет-пользователи сравнили Брухунову с артистом цирка Олегом Поповым. «Сам Олег Попов к нам пожаловал», «Даже хейта не заслуживает эта странная женщина», «Обувь такая, будто в автобусе ноги оттоптали», - писали в Сети.

Ранее сообщалось, что Брухунова собирается судиться со стилистом, обвинившим ее в безвкусице. Жена Петросяна отметила, что ей «терпеть не хочется», тем более, когда «человек не разбирает образ, а ведет подсчет, сколько что стоит». Эксперт ответил Брухуновой и заявил, что «правда глаза колет». Он призвал Татьяну оплатить коммуналку, а не устраивать травлю.