Татьяна Брухунова показала, как гуляет с дочерью от Евгения Петросяна в коляске. Она поделилась снимком в соцсетях.

В свой 35-летний день рождения, 13 марта, Татьяна разместила семейный снимок, на котором помимо нее, Петросяна и их четырехлетнего сына, была замечена маленькая девочка. 78-летний Евгений Петросян подтвердил появление дочери, но отказался называть ее имя, также опровергнув версию о суррогатном материнстве.

Подписчики Брухуновой были поражены, как ей удалось скрывать беременность все девять месяцев, хотя некоторые из них догадывались. Недавно сама Татьяна поделилась некоторыми деталями и поблагодарила неравнодушных за поздравления.

«Я не буду лукавить и не скажу, что дочь родилась на днях. Дочь родилась в прошлом году. Когда я буду готова поделиться с вами более подробной информацией, то я обязательно это сделаю», – призналась девушка.

Также Татьяна опубликовала фото с прогулки с малышкой, на котором она, как всегда, выглядела стильно, а дочь спокойно лежала в коляске от бренда Doona, которая удобно трансформируется из автокресла в коляску. Как пишет Kp.ru, цена подобной коляски – 39 989 рублей.