Татьяна Брухунова показала, как Евгений Петросян проводит выходные с детьми. Об этом стало известно из соцсетей.

Татьяна Брухунова поделилась в личном блоге фотографией с супругом и детьми. На кадрах видно, как Евгений Петросян сидит дома вместе с сыном Ваганом. Жена юмориста рассказала, что в выходные отец и сын любят смотреть мультфильмы.

Позже Брухунова выложила снимок с дочерью Матильдой — она пришла вместе с 2-летней дочерью в театр. Судя по кадрам, они побывали на детском спектакле «Мамонтенок».

Напомним, сын Ваган родился у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой 13 марта 2020 года. Его назвали в честь деда, отца юмориста, Вагана Межлумовича Петросяна.

