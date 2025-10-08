Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о разладе в отношениях с Петросяном

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на новости о разладе в их семье. Директор Театра эстрадных миниатюр призвала не собирать слухи.

Татьяна опровергла просочившиеся в прессу сплетни. По ее словам, журналисты публикуют недостоверную информацию.

«Не собирайте слухи. И не беспокойте народного артиста России всякой чепухой», — приводит слова Брухуновой Абзац.

Петросян и Брухунова поженились в 2018 году, вскоре после его развода с Еленой Степаненко. Их бракоразводный процесс сопровождался судебными тяжбами из-за раздела имущества, оценивавшегося в миллиард рублей. У пары двое детей — сын Ваган и дочь Матильда, названная в честь знаменитой балерины.

Напомним, в СМИ написали, что этим летом Петросян серьезно поссорился с Татьяной. Юмориста не устроил образ жизни жены — баснословные траты на брендовые вещи и ссоры в соцсетях. Экс-ведущий «Смехопанорамы» пригрозил лишить наследства Брухунову, если она не изменится. Поэтому поведение супруги звезды «Кривого зеркала» теперь так отличается от того, что все видели в последнее время.