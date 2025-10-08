«Если ничего не изменится, то может забыть о наследстве»: Петросян поссорился с Брухуновой из-за ее образа жизни

Минувшим летом между Евгением Петросяном и его супругой Татьяной Брухуновой произошла ссора. Юморист угрожал жене отнять наследство, а она, в свою очередь, доказывала, что может быть заботливой матерью и не транжирить деньги.

Об этом Telegram-каналу Свита Короля рассказал знакомый Петросяна. По его словам, Евгений Ваганович ждет от Татьяны изменений в ближайшее время. Ему не нравится, что Брухунова тратит баснословные деньги на одежду и ссорится с кем-то в соцсетях. Поэтому поведение супруги звезды «Кривого зеркала» так отличается от того, что все видели в последнее время.

«Он предупредил, что, если ничего не изменится в ближайшее время, Татьяне можно забыть не только о третьем ребенке, а и о семье и наследстве. Евгений Ваганович начал сомневаться, что его жена — тот человек, который сможет позаботиться о его наследниках. Поэтому сейчас Татьяна старается: детей с собой возит, культурные вещи в соцсетях говорит, не покупает ничего за миллионы», — заявил источник.

Ранее стало известно, сколько Татьяна Брухунова потратила на второй за месяц отпуск с детьми. Жена Петросяна заплатила около миллиона рублей за шестидневный круиз с наследниками Петросяна.