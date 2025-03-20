Татьяна Брухунова опровергла сообщения, что «изуродовала» квартиру Степаненко

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к журналистам, распространившим новость о том, что она живет в квартире экс-супруги артиста эстрады Елены Степаненко. Татьяна призналась, что проживает в своей квартире и не имеет отношения к чужой недвижимости.

Послание хейтерам Брухунова оставила в личном блоге.

По словам жены Петросяна, за последние две-три недели в медийное пространство попало много фейков о ней.

«Уже молчать не очень хочется. Правда, в основном они довольно смешные», - отметила Брухунова.

Она решила прокомментировать сообщения, появившиеся несколько дней назад. Брухунова назвала «идиотской» новость о том, будто живет в квартире Степаненко.

«Появилась информация, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками. Смею вас заверить, я никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Елене Григорьевне Степаненко. Я живу в своем доме, в своей квартире и никогда на чужой территории не находилась. Вазочки мои», — ответила Татьяна.

Ранее Петросян призвал «приструнить журналюг» за новости о его плохом самочувствии.