Евгений Петросян призвал приструнить «журналюг» за слухи о своем здоровье

Юморист Евгений Петросян вышел на связь и поспешил опровергнуть новости о плохом самочувствии. 79-летний шоумен раскритиковал журналистов, запускающих слухи.

Видео с Петросяном сняла его жена Татьяна Брухунова. Ее супруг стоял на сцене и бодро раздавал указания артистам.

В ролике экс-ведущий «Смехопанорамы» раскритиковал «журналюг», которые «сочиняют всякие небылицы», чтобы предумышленно привлечь внимание аудитории.

Петросян узнал, что в СМИ пишут якобы о его плохом самочувствии и отмене всех концертов в марте.

«Не дождётесь, дорогие друзья, те, кто это говорит. Не дождётесь! Даже если я умру, вы всё равно будете меня ещё долго-долго слушать. Я надеюсь, во всяком случае», — сказал Евгений Ваганович в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Юморист призвал «приструнить журналюг» за их «пакости». Он также добавил, что супруга его снимала на большой репетиции перед съемкой, которая должна будет идти шесть часов. Петросян удивился, что в самый разгар работы появилось известие о том, что он «уже окочурился».

Напомним, 8 марта в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации звезды «Кривого зеркала» в Боткинскую больницу Москвы. Как уточнялось, Евгению Петросяну стало плохо дома утром, и его близкие вызвали медиков. Сообщалось, что у артиста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и его поместили в шоковую реанимацию. Позднее Татьяна Брухунова подтвердила, что юморист находится в больнице, но его состояние некритическое — «все в штатном режиме».

Ранее мы писали, что наследникам Петросяна придется делить по меньшей мере шесть объектов недвижимости в центре Москвы.