Татьяна Арнтгольц разводится с мужем Богатыревым после слухов о его изменах

Актер Марк Богатырев разводится с супругой Татьяной Арнтгольц после пяти лет брака. Несколько дней назад звезда сериала «Кухня» подал заявление в Лефортовский суд Москвы.

По данным mk.ru, заявление Богатырева рассмотрит мировой судья 406-го участка Нижегородского района. Именно актер стал инициатором развода.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились в 2020 году. В 2021 году у них родился сын Данила. У актрисы также есть дочь Мария от первого брака с Иваном Жидковым. После развода Татьяна смогла сохранить дружеские отношения с отцом ребенка.

Слухи о проблемах в паре появились уже давно. В прошлом году СМИ писали, что Марка Богатырева заметили танцующим в одном из баров Москвы с привлекательной блондинкой. На безымянном пальце актера не было кольца.

Ранее Марк Богатырев рассказал сайту «Страсти», что всегда находит в своем графике время на жену и сына благодаря умению расставлять приоритеты.