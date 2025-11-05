«Осознанно выделяю время жене, сыну»: Марк Богатырев рассказал, как совмещает работу и личную жизнь

Марк Богатырев признался, что съемочный график не влияет на его общение с семьей. Актер поделился подробностями личной жизни в беседе с сайтом «Страсти».

В новом интервью Марк рассказал, что работа не влияет на его общение с семьей. Он умеет расставлять приоритеты и всегда найдет время на жену и сына. При этом Богатырев не отрицает, что тяжело жить в актерском графике, когда заранее не можешь запланировать выходной.

«На самом деле, я осознано выделяю время жене, сыну. Я понимаю, что в профессии проявляется твое эго. Твой график — «то пусто, то густо». Бывает момент, когда ты занят и нет времени ни на что, а бывает, когда его много. Я стараюсь правильно расставлять приоритеты, и относительно них выстраивать график. Конечно, это сложно. У меня нет работы с понедельника по пятницу и четких выходных в субботу и воскресенье, когда можно что-то запланировать. У артиста непредсказуемый график», — рассказал Марк.

Несмотря на трудности, актер рад, что может самостоятельно выстраивать свой график и принимать решение о съемках.

«С другой стороны, это здорово, потому что ты решаешь, будешь ты работать или отдыхать, соглашаешься на проект или нет. Ты сам себе хозяин, у тебя нет начальника, но есть возможность выстраивать рабочее время. Но так как это хаотичная история, бывает непросто соединить и работу, и личное, и хобби, и семью. Надо прикладывать усилия, но я счастлив, что сам себе хозяин!» — резюмировал актер.

