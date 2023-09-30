Татьяна Анциферова рассказала о лечении

Певица Татьяна Анциферова открыто говорит о своей борьбе с серьезным эндокринным заболеванием, хотя не разглашает его диагноз. На днях она снова подняла тему лечения.

Знаменитость подчеркнула, что не страдала от онкологии и что ее заболевание продолжается уже несколько десятилетий, переходя из одной фазы в другую после операций. В настоящее время она находится в заключительной фазе своего заболевания, но признается, что все может измениться.

Анциферова посещает врачей и следует их рекомендациям. Она также принимает гормональные препараты, которые, в свою очередь, влияют на ее вес и голос. Певица старается контролировать свой вес и ограничивает себя в пище, пишет mk.ru.

Несмотря на ограниченный размер своей пенсии (немного более 20 тысяч рублей), Анциферова не жалуется на свою жизнь. Она рассказала, что раньше ей предлагали сделать за деньги звание заслуженной артистки, но она не согласилась, считая, что это несправедливо, учитывая ее долгий труд в Союзе и России.

Ранее мы писали, что врач рассказала о серьезных проблемах с лицом Екатерины Варнавы.