«Действие ботокса подошло к концу»: врач рассказала о серьезных проблемах с лицом Варнавы

Хирург Байрамукова назвала лицо Екатерины Варнавы отечно-одутловатым, об этом сообщает Woman.ru.

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что за последний год лицо актрисы Екатерины Варнавы сильно изменилось. По словам специалиста, разница видна невооруженным глазом. При этом, если сравнивать нынешние фотографии со снимками из 2022 года, видно, что проводились пластические операции.

«На более ранних снимках мы видим посвежевшего и отдохнувшего человека. Да, были определенные манипуляции с лицом. Мышцы нижней трети лица совершенно расслабленны. Возможно, такое ощущение свежести дает нитевой лифтинг», — рассказала Мадина.

Спустя год лицо Варанвы словно «растеклось», рассказала пластический хирург.

«Ощущение что она поправилась, лицо пастозное, отечно-одутловатое. Достаточно выражены брыли, присутствует гипертонус мышц нижней трети лица. Ощущение, что подошло к концу действие ботокса и нитей», — заявила медик.

По словам Байрамуковой, причиной таких изменений может быть резкий переход от белковой диеты к питанию быстрыми углеводами.

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