«Таскали как куклу»: звезды до сих пор под впечатлением от последнего дня рождения Вячеслава Зайцева

Жена умершего певца Иосифа Кобзона Нелли ответила на вопрос, почему модельер Вячеслав Зайцев на старости лет остался один. В этой связи она вспомнила последний день рождения кутюрье и рассказала о «грустном впечатлении» после встречи на мероприятии с ним год назад.

По словам Кобзон, заболевшего Зайцева «так называемые друзья просто использовали».

«Таскали на мероприятия как куклу. Последний раз я была на его дне рождения год назад. Эта встреча оставила грустное впечатление», - призналась она сайту kp.ru.

Кобзон отметила, что у Зайцева «был непростой характер». Несмотря на то, что он являлся «прекрасным стилистом», модельер «совсем не был бизнесменом». В результате «прогорел» его Дом моды.

Говоря про отношения модельера с сыном Егором, Кобзон заявила: он сам во многом виноват. Сначала Зайцев поссорился с ним, а потом с внучкой.

Напомним, легендарного кутюрье похоронили 4 мая в Подмосковье. Многие выражали недовольство выбором места захоронения: были против некоторые звезды, местные жители и внучка модельера. Их мнение сводилось к одному – модельер заслужил, чтобы покоиться не на сельском кладбище.

После похорон певица Надежда Бабкина собралась добиваться перезахоронения дизайнера на столичном кладбище. Утверждалось, что она создаст для этого инициативную группу и будет обращаться в высшие инстанции.