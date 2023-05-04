Надежда Бабкина будет добиваться, чтобы Вячеслава Зайцева перезахоронили после памятных дат

Певица Надежда Бабкина будет создавать инициативную группу и требовать, чтобы модельера Вячеслава Зайцева перезахоронили. Об этом рассказал художник Никас Сафронов.

Возмущенная прошедшими похоронами певица 4 мая позвонила ему после церемонии.

«Надя собирается создать инициативную группу, обращаться в высокие инстанции, чтобы его перезахоронить», - сообщил он и добавил, что поддержал инициативу и готов подписать необходимые документы.

По его словам, многие не согласны с тем, что модельера похоронили далеко от Москвы. Сафронов считает «несправедливым», что «великий, знаковый человек для России покоится так далеко».

Он обратил внимание на то, что Зайцев при жизни не говорил о желании покоиться там. Перезахоронение Зайцева может состояться после памятных дат: 9 и 40 дней.

«Вячеслав Михайлович свой приют должен найти на Новодевичьем или на Ваганьковском кладбище», - сказал Сафронов сайту mk.ru.

Ранее мы писали о том, что на могиле Зайцева вместо шикарных букетов были еловые ветки. На кладбище, где находится его могила, нет захоронений знаменитостей.