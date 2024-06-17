«Таскала мусор к их двери»: Кудрявцева рассказала о хамстве проблемных соседей

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на хамство соседей и рассказала, как решила проблему. Она поделилась историей из жизни в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам знаменитости, ее соседи не хотели ухаживать за лестничной площадкой и не следили за чистотой. Леру не устроила такая ситуация. В какой-то момент она не выдержала и стала разбираться с помощью объявлений на стенах. И это помогло.

«У меня соседи по площадке никогда не выносили мусор и не выбрасывали его в мусоропровод, оставляя пакеты около него. Я писала объявления, потом таскала этот мусор к их двери. «Ну, вы здесь живете. Как так можно?» — возмущалась я. В итоге, переучила», — рассказала звезда.

Телеведущая все равно разобралась с проблемой несмотря на то, что чаще находится в своем доме в Подмосковье, где живет с мужем хоккеистом Игорем Макаровым и дочерью Марией.

Из-за этого знаменитость пропустила момент, когда в ее столичной квартире случился потоп. Пока Кудрявцева отдыхала в Дубе, в жилище прорвало батарею. Она была в шоке, когда увидела плавающие ковры, вставший дыбом паркет и треснувшее стекло. Оказалось, что это случилось из-за перепада температуры.

Ранее мы писали о том, что Лере Кудрявцевой прислали странную посылку с куклой. По словам женщины, это сделали неизвестные ей люди, и теперь ей звонят сотрудники почты.