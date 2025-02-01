Не мог найти покупателя почти год: Александр Петров продал квартиру за 57 млн, в которой жил с Милославской

Актер Александр Петров обзавелся новой недвижимостью. Он приобрел ее для супруги Виктории Антоновой. Двухэтажный дом премиум-класса с панорамными окнами получилось купить после продажи другого объекта — квартиры, в которой звезда фильмов и сериалов жил со Стасей Милославской, своей бывшей избранницей.

Петров выставил двухуровневые апартаменты после расставания, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Стоимость недвижимости составляла 60,6 млн рублей. Однако желающих приобрести ее не было, тогда актер снизил цену на 3 с лишним миллиона. В итоге пентхаус в Басманном районе ушел за 57 миллионов рублей почти за год.

После этого Петров приобрел новую недвижимость — дом для супруги Виктории между Рублевкой и Новой Ригой. Его стоимость составила 59 миллионов рублей. В скором времени звездное семейство ожидает пополнение, у Александра и его жены должен появиться первенец.

Ранее появились кадры со дня рождения актера. На них Петров целует бокалы гостей после тостов.