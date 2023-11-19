«Тарзан, я хочу тебя»: Бузова сделала предложение мужу Королевой

Ольга Бузова обратилась к мужу Королевой Тарзану (настоящее имя Сергей Глушко). Она предложила ему стать участником нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке», где она является ведущей.

Теледива считает, что россиянки мечтают увидеть Глушко в эфире телеканала ТНТ.

«Тарзан, я хочу тебя в Африке! Ты идеально впишешься в концепцию нашего шоу. Ты спортивный, ты ничего не боишься», — сказала Ольга в эфире шоу Comedy Club.

Телеведущая пригласила принять участие в шоу и жену Тарзана Наташу Королеву, чтобы супруга Глушко не затаила на нее обиду.

«И потом, у нас на канале большая женская аудитория. Наташа, езжай с ним!», — добавила она.

О реакции Тарзана на это предложение пока неизвестно.

Ранее Оскар Кучера обругал матом Прохора Шаляпина и захотел его ударить на телешоу «Звезды в Африке». Подробности читайте в этой статье.