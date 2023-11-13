Оскар Кучера обругал матом Прохора Шаляпина и захотел его ударить на телешоу

Телеведущий Оскар Кучера устроил конфликт с певцом Прохором Шаляпиным на шоу «Звезды в Африке». Он ругал артиста матом, а потом и вовсе захотел его ударить.

Подробности скандала приводит Газета.Ru.

Кучера пытался выяснить у Шаляпина, планировал ли певец вступить с ним в коалицию, чтобы победить на шоу. Артист не смог дать конкретный ответ и попросил не давить на него.

Тогда Кучера разозлился и выразился нецензурно в адрес музыкант.

«Мне так хочется тебе сейчас треснуть… Ты чмо», - произнес телеведущий.

Шаляпин на это ответил, что его давно так не оскорбляли. Кучера в свою очередь проиграл испытание и выбыл из проекта.

Ранее Кучера высказывался, что с трудом переносит Шаляпина на проекте. Телеведущий открыто выступал против певца: он признавался, что испытывает к исполнителю отвращение. По мнению Кучеры, Шаляпин «портит все, к чему прикасается».