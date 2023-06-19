Тарзан признался, что был бедным и работал за еду до брака с Наташей Королевой

Певица Наташа Королева уже много лет счастлива в браке со стриптизером Тарзаном. Они познакомились после развода артистки с Игорем Николаевым и довольно быстро поженились. Причем звезду эстрады совершенно не смущало то, чем себе на жизнь зарабатывал ее избранник. Напротив, она даже гордилась им. Однако откровенные танцы для Сергея Глушко не всегда были основным источником дохода.

Оказалось, что Тарзан первое время, когда только перебрался в Москву, сменил несколько видов работы. Причем он не выбирал и соглашался на все, где предлагали деньги или хотя бы еду. Как признался танцор, сначала он трудился охранником на стройке, где его дважды в день кормили.

«По периметру стояло несколько вагончиков. Первый Новый год в Москве я встретил вот в вагончике этом. Он был абсолютно пустой. Там стояла койка армейского образца, такой же матрас и одеяло армейское. Посередине стояло несколько кирпичей и теплоэлектронагреватель», - рассказал супруг Королевой в шоу НТВ «Звезды сошлись».

После стройки Тарзан стал работать менеджером. Там у него дела шли довольно хорошо, так как, по его словам, он всегда был на позитиве, а это людям нравится.

В то время, зарабатывая лишь небольшие деньги, стриптизер даже помыслить не мог, что станет известен в отечественном шоу-бизнесе и возьмет в жены Наташу Королеву. Однако именно так и произошло. Сейчас у них с певицей уже есть взрослый сын Архип, который и сам пошел по стопам родителей и выбрал себе в спутницы девушку из сферы откровенного танца. Правда, его звездным маме и папе это не пришлось по вкусу, и они заставили избранницу сына бросить свое ремесло. Она согласилась.

Теперь Архип и Мелисса уже активно думают над своей семьей. Ходят даже слухи, что они уже втайне поженились. Эти сплетни появились после того, как пара появилась на мероприятии с кольцами на безымянных пальцах.