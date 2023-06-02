21-летнего сына Наташи Королевой поздравляют с тайной свадьбой
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Архип Глушко уже три года счастлив в отношениях с экс-стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Сначала Наташа Королева и Тарзан были не в восторге от этого союза, но, когда девушка бросила свою профессию, они немного смягчились. Сама певица делилась, что не вмешивается в личную жизнь сына, и он сам решает, с кем хочет быть. А звездный наследник уже определился. Недавно он пошел на ответственный шаг и повел свою невесту под венец.
По крайней мере, такой вывод сделали поклонники пары в Сети. Дело в том, что на днях Мелисса опубликовала новое фото с женихом, на котором они оба засветили золотые кольца на безымянных пальцах. Молодые люди никак не прокомментировали появление украшений, но фанаты уверены – они организовали тайную церемонию и уже поженились.
Впрочем, Архип действительно мог связать себя узами брака с Мелиссой, так как разговоры об этом велись уже довольно долгое время. Сначала он заявлял, что не готов к созданию семьи, так как он сосредоточен на построении карьеры. Однако под влиянием любимой его мнение начало меняться. Волынкина не скрывала, что хочет и замуж, и родить ребенка, но ей приходилось соглашаться с Глушко и ждать подходящего момента.
Ранее Наташа Королева честно призналась, что на самом деле думает по поводу избранницы 21-летнего сына.