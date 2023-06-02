21-летнего сына Наташи Королевой поздравляют с тайной свадьбой

Архип Глушко уже три года счастлив в отношениях с экс-стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Сначала Наташа Королева и Тарзан были не в восторге от этого союза, но, когда девушка бросила свою профессию, они немного смягчились. Сама певица делилась, что не вмешивается в личную жизнь сына, и он сам решает, с кем хочет быть. А звездный наследник уже определился. Недавно он пошел на ответственный шаг и повел свою невесту под венец.

По крайней мере, такой вывод сделали поклонники пары в Сети. Дело в том, что на днях Мелисса опубликовала новое фото с женихом, на котором они оба засветили золотые кольца на безымянных пальцах. Молодые люди никак не прокомментировали появление украшений, но фанаты уверены – они организовали тайную церемонию и уже поженились.