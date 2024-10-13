Тарзан мотивирует: похудевшая Наташа Королева вышла в свет в мини-платье со звездами

51-летняя певица Наташа Королева появилась на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце в сверкающем наряде после похудения. Артистка позировала за кулисами в мини-платье, демонстрируя стройную фигуру. В беседе с Kp.ru артистка раскрыла, что помогло ей сбросить вес.

Наташа Королева предстала перед камерами в черном мини-платье с подвесками из звезд, дополнив образ сверкающими серьгами и черными туфлями на каблуках. Певица сделала яркий макияж с блестящими тенями и уложила волосы волнами. Многие заметили, что артистка заметно похудела. В разговоре с журналистами знаменитость призналась, что секрет ее преображения — в спорте и правильном питании.

«Занимаюсь спортом, пересмотрела питание. Мне тренер помогает, осваиваем сейчас виброплатформу (тренажер для похудения, принцип действия которого базируется на вибрациях различной частоты. Они приводят к рефлекторному сокращению мышц. Так удается стимулировать обмен веществ)», — рассказала Наташа Королева.

Певица отметила, что занимается в спортзале уже больше года, а в одном из интервью призналась, что следит за фигурой, поскольку хочет быть красивой не только для зрителя, но и для своего мужа. По словам Наташи Королевой, супруг мотивирует ее поддерживать себя в форме.

«Говорить о том, что я стремительно похудела, нельзя. Но несколько килограммов действительно ушло. Помню слова мужа (танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан), он как-то мне сказал: „Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!“ И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием», — поделилась артистка.

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