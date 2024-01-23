Таролог Янко: Кудрявцева снова выйдет замуж в 2025 году

Расставание Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым стало одним из самых обсуждаемых событий в СМИ. Недавно телеведущая заявила, что пока они не спешат разводится. Но таролог Галина Янко уверена: Кудрявцева не сможет сохранить брак с супругом.

Янко отметила, что Кудрявцева сильная и упертая по характеру женщина, которая всегда добивается своих целей. Это помогает телеведущей строить карьеру, но мешает в личной жизни. Тем не менее, если кто-то ей понравился, она сделает все, чтобы остаться рядом с человеком.

Таролог видит в окружении Кудрявцевой еще одного мужчину — певца, который якобы нравится телеведущей. При этом ясновидящая убеждена, что чувства к супругу все же перевешивают. Лера и ее муж уже пытались спасти брак, но им это не удалось, убеждена Янко.

Галина убеждена: у Кудрявцевой скоро начнется новый этап в жизни. Ее карьера пойдет вверх, и телеведущая снова выйдет замуж.

«Около года звезда будет сама по себе, а потом ей повстречается человек, и она опять выйдет замуж. У нее впереди новый мужчина, новые отношения, новая история и новая любовь. А вся эта история с разводом сойдет на нет», — цитирует таролога Woman.ru.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, почему ушла от мужа.