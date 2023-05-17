«С таким сдохнуть хочется»: психолог Степанова назвала причину развода Полины Гагариной с мужем

Два года назад Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, однако в какой-то момент их взаимоотношения испортились, и артистка подала документы на развод. Сейчас бывшие супруги совсем не общаются, хоть и не держат зла друг на друга, так как оба воспитывают маленькую дочь Мию. Тем не менее, некоторые поклонники все еще надеются на долгожданное воссоединение, которое с большой вероятностью все-таки не состоится.

Психолог Вероника Степанова разобрала отношения звездной пары и пришла к выводу, что брак изначально был обречен. Дело в том, что Полина подсознательно ищет мужчин-папочек. Ей важно, чтобы рядом с ней был покровитель, забирающий на себя часть ее проблем и обязанностей. Однако трудность заключается в том, что постепенно Гагарина перерастает партнера и, как дети покидают отчий дом, так и она разрывает романы.

«Второй муж — мякиш занудный, бородатый папочка. Она выбрала его, поскольку нуждалась в отце с самого детства, причем Дмитрий даже похож на ее папу. Лет в 50 ей подойдет такой душный дед. Потому что он реально душный дед. Такой занудный, правильный… С таким сдохнуть хочется! Не понимаю, как можно было семь лет с ним прожить?!» - призналась психолог.

Эксперт отметила, что рано или поздно Полина все равно вернется к этому типу мужчин вновь. Но Степанова советует певице присмотреться тогда не к фотографам, а к продюсерам, как это сделала Валерия. «Теневой папочка», как считает психолог, - это идеальный вариант для Гагариной. Он опекает, но при этом не мешает весело жить.

Ранее Вероника рассказала о скрытых сторонах характера Полины Гагариной.