«Хамский выпад»: друг Тарковского Бурляев ответил Андреасяну, заявившему о ненависти к режиссеру

Актер Николай Бурляев, который является другом режиссера Андрея Тарковского, отреагировал на скандальное заявление кинематографиста Сарика Андреасяна. Создатель фильма «Онегин» при студентах сообщил, что ненавидит коллегу, снявшего «Солярис», и многие его раскритиковали за эти слова.

Бурляев в разговоре с журналистами отметил — это был «хамский выпад» со стороны Андреасяна. Он принизил все заслуги режиссера перед кинематографом и дал понять, что он ничего хорошего не сделал для искусства. Актер напомнил, что Сарик специализируется на массовых фильмах, в то время как Тарковский снимал другое кино.

«Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот "режиссер" никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа», - заявил Андрей Бурляев Daily Storm.

Напомним, что скандал вокруг Андреасяна разгорелся 5 марта, когда в Сети появилось видео с его встречи со студентами московского колледжа. Во время лекции он вступил в перепалку с учащимися, обматерил их и заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино в принципе.

Ранее Сарик Андреасян ответил на обвинения в том, что все время снимает жену в главных ролях.