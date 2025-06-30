Тарелки от 3 тысяч: Андрей Макаревич* не может продать выпущенную 15 лет назад посуду со своими рисунками

Посуду с рисунками музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) до сих пор продают в России. Например, чайный сервиз обойдется в 78 тыс. рублей. Специалист по фарфору Жанна Полански оценила стоимость набора.

Продукция была выпущена Императорским фарфоровым заводом. Тарелки с рисунками певца стоят от 3 тыс. рублей. Самая дорогая посуда – чайный сервиз на шесть человек с изображением котов-музыкантов. Он обойдется в 78 тыс. рублей.

Специалист по фарфору Жанна Полански считает стоимость посуды нормальной – в некоторых случаях стоимость еще выше.

«Лимитированные коллекции современного Императорского фарфорового завода действительно обходятся в такую сумму. Они бывают и подороже. Цена для внешнего рынка абсолютно нормальная. У завода много коллабораций с медийными личностями», - сказала Полански изданию «Абзац».

Ранее Макаревич* прокомментировал слухи о попадании в плен в Иране. Певец назвал сообщения ерундой и поблагодарил СМИ за рекламу.

*признан иноагентом на территории РФ