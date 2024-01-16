Тарасова высказалась о новой работе Тутберидзе в качестве ведущей шоу про похудение

Тренер Татьяна Тарасова высказалась о новой работе Этери Тутберидзе в качестве ведущей шоу «Большие девочки». С женщиной пообщались корреспонденты «Матч ТВ».

Известная тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приняла предложение телеканала «Пятница!» стать ведущей в шоу, посвященном процессу похудения. Тутберидзе, которая является главной фигурой в российском фигурном катании и тренирует олимпийских чемпионов, таких как Алина Загитова, решила поделиться своим опытом и знаниями о здоровом образе жизни с участницами проекта, чей вес превышает 100 килограммов.

На шоу также будут работать с участницами тренер женской сборной РФ по регби Кирилл Кошарин, доктор по диетологии и нутрициолог Регина, и психолог Анетта Орлова.

Тутберидзе подчеркнула, что решение принималось неспешно и основывалось на уверенности, что проект поможет не только участницам, но и зрителям. Тренер выразила надежду на вдохновение и мотивацию зрителей для лучшего выбора в пользу своего здоровья.

Татьяна Тарасова поддержала новую работу Тутберидзе, выразив уверенность в том, что она сможет показать себя в этой роли.

«Прекрасно, что Этери будет ведущей такого шоу. Она известный и грамотный человек, который работает с девушками и знающий про то, как не поправиться. Мне кажется, что народ будет ее слушать и становиться ее подопечными», – высказалась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Этери Тутберидзе рассказала о работе в новом шоу. Она призналась, что съемки были даже по ночам.