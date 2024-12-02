Тарасова вновь разнесла Карнавал на съемках «Ледникового периода»: «Ничего себе помарочка!»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь раскритиковала блогершу Валю Карнавал за прокат в «Ледниковом периоде». Практически ни один номер тиктокерши не пришелся председателю жюри по душе. Об этом сообщает Sport24.

На съемках крайнего выпуска Карнавал и Никита Кацалапов совершили ряд ошибок и упали во время проката. И жалеть их Тарасова не стала. Комментируя их выступление, тренер довольно резко высказалась о блогерше и ее мастерстве.

«Она хотела падать. Он хотел помочь ей не падать, держал ее, держал… А потом думает: «Что я ее держу?» И сам завалился! И вот они тут валялись. Ничего себе помарочка! Они тут (на проекте) уже три раза падали. И до этого места они сделали массу помарок. Катались нечисто», - заявила Татьяна Тарасова.

Впрочем, в этот раз критика тренера не довела Валю до слез. Напомним, что недовольства Тарасовой уже были причиной истерики артистки. Отвечая жюри, Карнавал подчеркнула, что они с Никитой упали только один раз, несмотря на то, что раньше она не стояла на коньках.

«Я собралась, и теперь я такая же холодная, как этот лед», - сказала Валя.

Ранее Валя Карнавал показала израненные ноги из-за тренировок для шоу «Ледниковый период».