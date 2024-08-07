Татьяна Тарасова назвала трагедией количество российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что 15 человек, отправившихся от России на Олимпиаду, это слишком мало. На вопрос журналистов о том, считает ли она это «трагедией», тренер ответила утвердительно.

«Безусловно. Если этого кто-то не понимает, то мне их жаль», — рассказала она.

При этом Тарасова подчеркнула, что спортсмены, которые в итоге принимают решение об участии в соревнованиях, не должны прислушиваться к чужому мнению.

«Почему спортсмен должен принимать решение, опираясь на чьи-то чужие советы? Все, кто решился ехать на Олимпиаду, поехали за первыми местами — другого исхода я не представляю», — заявила она.

Сейчас у россиян, выступающих под нейтральным флагом всего одна серебряная медаль — ее завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

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