«Тараканы привыкают к любому яду»: Поплавская назвала паразитами уехавших из России звезд

С начала спецоперации на Украине некоторые знаменитости покинули Россию и начали нелицеприятно высказываться в адрес соотечественников. Особенно удивило россиян поведение Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Актриса Яна Поплавская сравнила артистов с тараканами, которые смогут выжить хоть где, как не обрабатывай.

Уехавшие артисты, говорит Поплавская, растоптали самих себя. Яна считает, что своими выходками звезды-эмигранты сделали все, чтобы упасть в глазах общества.

«Я прекрасно понимаю, что они, как тараканы, привыкают к любому яду. Тараканы имеют генетическую особенность, что адаптируются достаточно быстро ко всему», - заявила 57-летняя актриса в разговоре с aif.ru.

Поплавская опасается, что «тараканы» могут поползти в Россию. Поэтому она призвала уехавших актеров оставаться за границей, работать в такси или в ресторанах.

Ранее певица Вика Цыганова резко высказалась о возвращении уехавших из России знаменитостей. Артистка заявила, что звездам «никогда не отмыться» и пригрозила им тюрьмой.

*признаны иноагентами на территории России, внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга