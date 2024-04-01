«Если умрешь, гроб маленький будет»: Костомаров рассказал о шутках коллег после ампутации

Фигурист Роман Костомаров рассказал шутку про маленький гроб от коллег после ампутации. Спортсмен, переживший множество операций, стал новым героем выпуска «Шоу Воли».

Олимпийский чемпион вспомнил, как его друг, двукратный чемпион мира, Макс Ставиский, шутит насчет его здоровья и подшучивает над использованием протезов. Коллега спортсмена говорит, что после ампутации у друга теперь бесплатная парковка, маникюр и педикюр делать не надо, ноги не потею, а носки и вовсе не нужны.

«Я говорю: «На руки же нужны носки». И самая жесткая шутка: «У тебя теперь экономия, если умрешь, гроб маленький будет», — рассказал Роман.

Напомним, что в начале прошлого года фигурист оказался в больнице с осложнениями после пневмонии. Из-за развившегося некроза тканей ему пришлось ампутировать обе стопы и кисти рук.

В паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом на Играх 2006 года в Турине. Он также дважды завоевывал звание чемпиона мира и трижды — чемпиона Европы.

Ранее Оксана Домнина вспомнила, как Костомаров решился на ампутацию. По словам жены спортсмена, это было полностью его решение. Как утверждает женщина, самым страшным моментом оказался не тот, когда Романа увозили на операцию. Ей было намного страшнее встречать супруга после ампутации.