Тапочки и докторская колбаса: раскрыты детали райдера Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова в райдере требует докторскую колбасу. Об этом сообщает E1.ru

Утром 19 сентября Ольга Бузова прилетела в Екатеринбург. Она стала приглашенной гостьей «Народной премии E1.ru». Организаторы сообщили, что райдер (список требований) у певицы на этот раз оказался скромным — в нем нет ни дорогостоящего алкоголя, ни деликатесов.

Как сообщает источник, Бузова просит обеспечить в гримерке наличие зеркала, 5 полотенец, белого халата, тапочек, отпаривателя, сухих и влажных салфеток.

На стол певица просит поставить чай с медом и лимоном, воду, фрукты, овощную нарезку, орешки нескольких видов, сыр и докторскую колбасу.

Напомним, несколько лет назад в райдере певицы присутствовал дорогой коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова подарила храму в Екатеринбурге дорогостоящую икону 18-го века.