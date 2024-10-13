«Таня может меня ударить»: сестры Зайцевы рассказали о конфликтах

Сестры Зайцевы рассказали, что часто конфликтуют на шоу «Ну-ка все вместе». Об этом сообщает aif.ru.

Сестры Зайцевы — постоянные члены жюри шоу «Ну-ка все вместе». Вот уже шесть сезонов они являются членами сотни экспертов, которые решают, достоин ли участник конкурса денежного приза или нет. По словам Татьяны, у них часто бывают споры касательно участников шоу.

«Конфликтуем иногда даже после завершения про­­граммы. Несмотря на то, что мы однояйцевые близнецы, мы безумно разные», — рассказала она.

Ее сестра Елена призналась, что иногда споры с Татьяной доходят до рукоприкладства.

«Спорим мы не только дома. Иногда Таня может меня и по бедру ударить во время съёмок, чтобы никто не видел. Или цыкнуть: „Ты что не встаёшь?“ Мы непредсказуемые, естест­венные… Вот какие мы дома, такие и на публике», — поделилась она.

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