Актриса из «Кармелиты» Екатерина Жемчужная перенесла инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что еще в середине лета 2024 года Екатерину Жемчужную экстренно госпитализировали. Врачи после обследования выявили у актрисы острый ишемический инсульт. Они также выяснили, что женщина незадолго до этого перенесла инфаркт, но тогда к медикам она не обращалась.

Екатерина Жемчужная пробыла в больнице неделю, затем ее выписали. Сейчас она проходит реабилитацию дома. Журналисты также сообщили, что актрисе пришлось отменить выступление в Клину, которое должно было состояться еще в апреле.

Напомним, Екатерина Жемчужная — народная артистка России, на ее счету более 20 ролей в сериалах и кино. Жемчужная снималась в «Карнавале», «Кармелите» и «Королеве Марго».

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