Танцы требуют жертв: Светлана Ходченкова выложила пугающие кадры с тренировки

40-летняя Светлана Ходченкова учится танцевать у шеста. Только вот занятия на пилоне требуют жертв. В соцсетях актриса решила показать поклонникам израненные руки после тренировок.

Знаменитость давно увлеклась таким видом танцев. Девять лет назад она познакомилась с pole dance во время съемок ленты «Любит не любит». С того самого момента артистка предпочитает тренировкам в зале танцы у шеста.

Несмотря на то, что это занятие сперва кажется легким, в действительности для него необходима серьезная физическая подготовка. Сегодня Светлана Ходченкова показала, какие усилия ей приходится прикладывать каждый раз.

Актриса выложила в микроблог фотографию израненных рук. Звезда заклеила следы тренировок пластырем, а потом продолжила танцевать.