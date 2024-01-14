Танцы требуют жертв: Светлана Ходченкова выложила пугающие кадры с тренировки
Светлана Ходченкова решила показать израненные руки после танцев на пилоне.
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40-летняя Светлана Ходченкова учится танцевать у шеста. Только вот занятия на пилоне требуют жертв. В соцсетях актриса решила показать поклонникам израненные руки после тренировок.
Знаменитость давно увлеклась таким видом танцев. Девять лет назад она познакомилась с pole dance во время съемок ленты «Любит не любит». С того самого момента артистка предпочитает тренировкам в зале танцы у шеста.
Несмотря на то, что это занятие сперва кажется легким, в действительности для него необходима серьезная физическая подготовка. Сегодня Светлана Ходченкова показала, какие усилия ей приходится прикладывать каждый раз.
Актриса выложила в микроблог фотографию израненных рук. Звезда заклеила следы тренировок пластырем, а потом продолжила танцевать.
«И кто-то еще думает, что пилон – это легко и просто?», «Ваша сила духа просто поражает», «Светлана – умница! Продолжает тренироваться, несмотря ни на что!» – отмечают пользователи Сети.
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