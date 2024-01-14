Анна Пересильд честно рассказала, как попала в «Слово пацана»: «Еле выучила текст»

Дочь известной актрисы Юлии Пересильд Анна исполнила роль школьницы Айгуль в сериале Жоры Крыжовникова о подростковых группировках Казани в 80-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». 14-летняя артистка рассказала, как попала в проект.

Актриса встретилась с режиссером сериала до начала съемок сериала на фестивале «Короче» в Калининграде. Крыжовников сразу ей понравился — Анна была восхищена его чувством юмора.

Жора тогда рассказал Анне, что собирается снимать сериал о подростках в 80-х. Девушка выразила заинтересованность проектом, и тогда позвонили ее агенту, чтобы пригласить актрису на пробы.

В день проб юная звезда была очень уставшей и с трудом выучила текст. Режиссер отсутствовал в день ее кастинга.

«Не ожидала, что возьмут, потому что я была очень уставшей в этот день, еле выучила текст как-то в дороге. И была шокирована, что на следующий день позвали. Обычно ответ приходит через две недели или дольше», — рассказала она в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Родители Анны — актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

В проекте актриса исполнила роль школьницы Айгуль, возлюбленную Марата. Знаменитый отец девочки не сразу одобрил ее съемки в сериале, однако юной артистке все-таки удалось переубедить его.

Ранее Анна Пересильд уехала в Турцию вместе с отцом Алексеем Учителем и его невестой.