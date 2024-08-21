Танцует с другом, спонсирующим ВСУ: где сейчас находится блогер Даня Милохин

Блогера Даню Милохина заметили в Молдавии. В Сети появилось видео, на котором его запечатлели вместе с другом Некоглаем (Николаем Лебедевым – прим. «Страсти»). Ролик опубликовали в Telegram-канале «НЕБОЖЕНА».

Несколько лет назад после скандала с Первым каналом Милохин уехал из страны и лишился большей части своей аудитории. Не выполнив условия контракта, он решил уйти из шоу «Ледниковый период», в котором его партнершей была фигуристка Евгения Медведева. Он признавался, что устал и участие в проекте больше не приносит ему удовольствие.

Из-за поступка Дани его включили в черный список отечественного телевидения, он лишился рекламных контрактов. А затем и вовсе ему стали приходить повестки в армию. Это заставило тиктокера остаться за границей и строить карьеру заново там.

Большую часть времени он проводит либо в Дубае, либо в США. Но недавно решил приехать в Молдавию. Там он встретился с другом, который тоже эмигрировал. Некоглай открыто спонсирует ВСУ.

Блогеры вместе станцевали на одной из пешеходных улиц. Рядом с ними под музыку двигались пожилые пары.

Ранее появилась информация, что Даня Милохин пытается вернуть бывшую возлюбленную Юлию Гаврилину, которой, по слухам, изменял.